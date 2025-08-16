Bilal Erdoğan Bursa Valisi'nin koltuğunda oturdu!

Cumhuriyet Gazetesi Logo
16.08.2025 14:46:00
Haber Merkezi
Bursa Valisi'ne geçen günlerde bir ziyarette bulunan Bilal Erdoğan'ın Valilik hesabından paylaşılan fotoğrafı gündem oldu. Erdoğan'ın Vali Ayyıldız'ın koltuğuna oturduğu görüldü.

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın oğlu Bilal Erdoğan, 31 Temmuz tarihinde Bursa Valisi Erol Ayyıldız'ı makamında ziyaret etti.

Valiliğin sosyal medya hesabından paylaşılan bir fotoğraf ise, gündem oldu.

Bursa'nın orman yangınlarıyla mücadele ettiği günlerde bu ziyareti gerçekleştiren Bilal Erdoğan'ın, Vali Ayyıldız'ın koltuğuna oturduğu görüldü.

Söz konusu fotoğraf, Valiliği sosyal medya hesabından, şu ifadelerle paylaşıldı:

"İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyet Başkanı Sayın Necmeddin Bilal Erdoğan ile Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Sayın Dr. Batuhan Mumcu, Valimiz Sayın Erol Ayyıldız'ı ziyaret etti. Nazik ziyaretleri için teşekkür ediyoruz."

