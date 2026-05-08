Bilal Erdoğan: ‘Tayyip Erdoğan 1989’da genelevden oy istedi, Bunun daha ötesi var mı?’

Bilal Erdoğan'ın geçtiğimiz ay AKP Teşkilat Başkanlığı tarafından düzenlenen Akdeniz Bölge Strateji Toplantısı’nda yaptığı konuşmanın bir bölümü, dün (7 Mayıs) X sosyal medya platformundaki "Bilal Erdoğan Fan Page" kullanıcı adlı hesaptan servis edildi. Söz konusu ifadeler sosyal medyada gündem oldu.

Burada yaptığı konuşmada AKP'nin insanları kazanma nosyonunu yeniden hatırlamaya ihtiyaç duyduğunu ve siyaseti yalnızca kendi sahalarında top çevirerek yapmamaları gerektiğini kaydeden Bilal Erdoğan, AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 1989 yılında genelevden oy istemesini örnek gösterdi.

Bilal Erdoğan, özetle şu ifadeleri kullandı:

“AK Parti kadroları olarak yeniden insanları kazanmalıyız. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan 1989 yılında genelevden oy istedi, arkadaşlar. Bunun daha ötesi var mı? Kimin arkasında siyaset yaptığımızı hatırlamalıyız.”