Bilal Erdoğan yurtdışı resmi görüşmelerde yer aldı: ‘Bu, Türkiye’yi fiili bir hanedanlığa çevirme gayreti’

Cumhurbaşkanı Erdoğan bu hafta içerisinde Kuveyt, Katar ve Umman’a resmi ziyaretler gerçekleştirmiş, çok sayıda bakan ve bürokrat ona eşlik etmişti. Eşlik edenlerden birinin ise oğlu Bilal Erdoğan olması kamuoyunda eleştiriler doğurmuştu. İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı ve Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı gibi sıfatlara sahip Bilal Erdoğan’ın devlet görevi bulunmuyor.

‘ÇOCUKLARIN RESMİ SIFATI OLMAZ’

Konuyu değerlendiren CHP’nin Dışişleri Bakanlığından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Namık Tan, “Bu durum muhtemelen sadece bizim partimiz ya da muhalefet cephesi için değil, Türkiye’deki devlet geleneğini ve teamüllerini iyi kötü bilen herkes için tepkiye sebep olacak niteliktedir” sözlerini kullandı.

Devlet görevlilerine resmi ziyaretlerde yalnızca eşlerinin eşlik edebildiğini belirten Tan, “Uluslararası diplomasi teamülleri, devlet ve hükümet başkanları ya da büyükelçiler gibi devletleri temsil yetkisine sahip kişilerin eşlerine de resmi bir sıfat tanırken, bu hak çocuklara tanınmamaktadır. Danışmanlık da dahil olmak üzere hiçbir kamu görevlisi sıfatı taşımayan -taşıyorsa bile bilgimiz dahilinde olmayan- Bilal Erdoğan’ın bu gezilere keyfi olarak dahli, Türkiye’nin dış dünyadaki intibaı ve devlet ciddiyeti açısından çok büyük sorun teşkil etmektedir. Her fırsatta kendini devletin tek hakimi olarak gören Tek Adam Rejimi’nin, artık sistemi fiili bir hanedanlığa çevirme gayretini esefle karşılıyoruz” açıklamalarında bulundu.