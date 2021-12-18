Bilal Erdoğan'dan ÖSYM önerisi: 'Yılda bir yerine 5-6 sınav yapılmalı'

18 Aralık 2021 Cumartesi, 14:29

Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi'ni bitirdikten sonra üniversite eğitimine ABD'de Harvard Üniversitesi'nde devam eden AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın oğlu, İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan, üniversiteye girerken yılda bir sınav yerine 5-6 sınav yapılmasının daha doğru olduğunu söyledi. Bilal Erdoğan ayrıca, ÖSYM'nin bu konuda daha esnek ve adil olması gerektiğini de vurguladı.

Milliyet yazarı Abbas Güçlü'ye konuşan Bilal Erdoğan, "Türkiye’nin bilim toplumu olması için ön yargılardan kurtulmamız gerekir" dedi.

"Eskiden çocuklarımız memur olsun istiyorduk, sonra sigortalı olsun istedik, şimdi doktor, mühendis, avukat olsun istiyorlar" diyen Bilal Erdoğan şu ifadeleri kullandı:

Bilime önem verir ve çocuklarımızı bilime yönlendirirsek bilim toplumu olmamız çok uzun zaman almaz. Avrupa hantallaştı, Amerika inişte, bizim heyecanımız onlardan daha fazla. Bu da bizi çok daha iyi noktalara getirecektir. Bu konuda çok umutluyum. Teknofest’in yoğun ilgi görmesi bunun en önemli göstergesi.Doğru organize olursak aşamayacağımız sorun yok."

"ÖSYM'NİN BU KONUDA DAHA ADİL OLMASI GEREKİYOR"

Erdoğan, giriş sınavlarının öğrenci ve veliler üzerinde yoğun baskı yarattığını, bu yüzden yılda bir sınav yerine 5, 6 sınav yapılmasının daha doğru olacağını söyledi. ÖSYM’nin bu konuda daha esnek ve adil olması gerektiğini belirtti. Sınavlarda ilk bine giren öğrencilerin gözlerindeki ferin söndüğüne, çok yorgun olduklarına ve hep belli mesleklere yöneldiklerine vurgu yaparak, sosyal bilimlerin yok olma noktasına gelmesinin kabul edilebilir bir durum olmadığını kaydetti.