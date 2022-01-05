Bilal Erdoğan'dan TÜGVA savunması

05 Ocak 2022 Çarşamba, 19:20

İktidarın gözde kurumlarından, AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın oğlu Bilal Erdoğan’ın yöneticilerinden olduğu Türkiye Gençlik Vakfı'nın (TÜGVA), vakıf üzerinden ordu, emniyet ve diğer kamu kurumlarına yüzlerce kişiyi yerleştirdiği, bu kişilerle ilgili sicil listeleri tuttuğuna dair belgeler gündemdeki yerini koruyor.

AÇILIŞA KATILDI

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Bilal Erdoğan, TÜGVA Malatya İl Temsilciliği binasının açılışına katıldı.

"SAĞA SOLA ÇEKMEYE ÇALIŞANLAR VAR"

Son dönemde hem kamu kurumlarında işe alımların vakıf aracılığıyla yapıldığı ve bu şekilde kadrolaşma yapıldığı; aynı zamanda vakfa bazı bina ve alanların çok düşük ücretlerle tahsis edildiğine dair iddialarla gündeme gelen TÜGVA için Bilal Erdoğan, şunları söyledi:

"Türkiye Gençlik Vakfı Türk gençliğinin geleceğini daha aydınlık yapmak için çalışıyor, bu kadar basit. Bunu sağa sola çekmeye çalışanlar var...Yani Kur'an kurslarına saldıranlar zamanında Kur'an kurslarını kapatanlar, Diyanet İşleri Başkanlığımızın 4-6 yaşındaki çocuklarımız için oluşturduğu okul öncesi kurumları hedefe koyanlar, bundan önce imam hatipleri hedefe koyanlar şimdi imam hatip lisesi mezunlarından geçen sene üniversite sınavlarında ilk bine giren kardeşimizin sayısı 380'i bulmuş. Yani işte Orta Çağ karanlığı dedikleri var ya kendi karanlıkları, Orta Çağ karanlığı Müslümanların aydınlığı be, bundan bile haberi yok. Orta Çağ Batı'nın karanlığıdır. Maalesef bu ülkenin geleceğini kendi tarihi, kendi kimliği üzerine inşa etmek isteyen hangi kurum varsa hedefe koyuyorlar."