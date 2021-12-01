TÜGVA belgelerini sızdırdığı iddia edilen Aydoğdu ile görüşen Aktaş'tan çarpıcı açıklama
Saadet Partili Ali Aktaş, Türkiye Gençlik Vakfı belgelerini sızdırdığı iddia edilen Ramazan Aydoğdu'nun 7 gün önce tutuklandığını aktararak, "Belgeler gerçekse zaten Ramazan'a itham ettikleri suçu (TCK 135) önce kendileri işlemişler demektir" dedi.
TÜGVA'dan sızan belgeler birçok usulsüzlüğü gün yüzüne çıkarırken AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın oğlu Bilal Erdoğan'ın kurucusu olduğu vakfa 'paralel yapılanma' eleştirileri de getirildi. Gazeteci Metin Cihan'ın eline geçen belgeleri, Gençlik ve Spor Bakanlığı Pendik İlçe Müdürü Ramazan Aydoğdu'nun ilettiği öne sürüldü.
Saadet Partili Ali Aktaş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Aydoğdu'nun belgeleri sızdırdığı iddiasıyla 7 gün önce tutuklandığını ve Üsküdar Paşakapısı Cezaevi'nde tutulduğunu söyledi.
"TÜGVA belgelerini sızdırdığı iddiasıyla Ramazan Aydoğdu'ya FETÖ'cü iftirası atanlarla da; kendisine suç isnat edenlerle de; isimsiz ihbar mektubu sahibiyle de mahkemeler ve kamuoyu huzurunda hesaplaşmak istiyoruz. Bence hemen tahliye ettiriniz" diyen Ali Aktaş, Türk Ceza Kanunu'nun 135. maddesine atıf yaparak şunları belirtti:
"TÜGVA'cılar bu belgeleri sızdıranı kendi içlerinde bir kez daha arasınlar. Belgeler gerçekse zaten Ramazan'a itham ettikleri suçu (TCK 135) önce kendileri işlemişler demektir. Belgelerin ifade ettiği nepotizm sorunu ayrı soruşturma konusu. TCK 136 faili ise hala yanlarında olmalı."
Ardından bir fotoğraf paylaşan Aktaş, TÜGVA yöneticilerine,"Medyaya FETÖcü dedirttiğiniz Ramazan'ı bu fotoda rahatlıkla işaret edebileceğinizi sanıyorum" diyerek seslendi.
O fotoğraf şöyle:
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