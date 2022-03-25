Bilal Erdoğan'dan yurtdışına gitmek isteyen gençlere 'tavsiye': 'İyi olur ama dönmeyi de aklımızda tutalım'

25 Mart 2022 Cuma, 15:56

TÜGVA Yüksek İstişare Kurulu Üyesi, AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın oğlu Bilal Erdoğan, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi'nin paydaşları arasında bulunduğu 'Gençlik Buluşması'na katıldı.

Şehit Ömer Halisdemir Kongre ve Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen programa; Niğde Valisi Yılmaz Şimşek, AKP Niğde Milletvekili Selim Gültekin, Nevşehir Milletvekili Mustafa Açıkgöz, Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir, Rektör Prof. Dr. Hasan Uslu, protokol üyeleri, davetliler ve öğrenciler katıldı.

TÜGVA Genel Başkanı Eminoğlu, “İnsanların en hayırlısı, insanlara faydalı olandır” diyerek başladığı konuşmasında TÜGVA olarak hizmet şuuruyla çalışmalara devam ettiklerini dile getirip, bu mirasın kendilerine Selçuklu ve Osmanlı'dan kaldığını söyledi.

'UFKUNUZU VE HEDEFLERİNİZİ GENİŞ TUTUN'

TÜGVA Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Erdoğan ise Türkiye’nin, gelecekle ilgili umutlu olması için çok neden olduğunu belirterek, son yıllarda uluslararası platformda çok etkili konuma geldiğini, bugün de Rusya-Ukrayna krizinde ara bulucu konumunda olduğunu aktardı.

GİTMEK İSTEYENLERE 'TAVSİYE'

Erdoğan, “Salgın ve savaş döneminin getirdiği zorlukları bütün dünya ile birlikte biz de yaşıyoruz ancak 21’inci yüzyıla damgasını vuracak ülke olarak ön plana çıkıyoruz. Ufkunuzu daha geniş tutun, hedeflerinizi yüksek tutun. Yurt dışına çıkmayı düşünen arkadaşlarımız, tabi ki de bunu yapabilirlerse çok iyi olacaktır ancak ülkemize dönmeyi de hep aklımızda tutalım çünkü emin olun; dünyanın en güzel şehri İstanbul, en güzel ülkesi de Türkiye’dir” diye konuştu.

"YURT DIŞINA GİTMEK İSTEMEKTE SORUN YOK"

Bilal Erdoğan şunları söyledi:

"Yurt dışına gitmek istemekte bir sorun yok. Benim de 15 yılım yurtdışında geçti. Amerika ve İtalya'da yaşadım. Ben Amerika'da çalıştığım dönemde, orada Türkler arasında bir laf vardı, 'Burada 10 yıl kalan geri dönmez' derlerdi. Ama herkes 10 yıl kalamıyor. Bir şekilde tutunamayanlar vardır, geçinemeyenler vardır. Birçok zorluklar vardır. Amerika'da, Avrupa'da olduğu gibi sosyal devlet anlayışı olmadığı için ekmek aslanın ağzında. ‘Altta kalanın canı çıksın’ sistemi var. Daha sonra ben, 10 yılı tamamladım ve geri döndüm. Hiçbir zaman Amerika’da kalıcı olmayı istemedim. Ama Amerika'da üniversitede master yaptığım zaman, Dünya Bankası'nda çalışırken oralardan ne kazanabilirim, görgü olarak bilgi, hep bunları anlamaya çalıştım ve Türkiye'ye sonunda da dönmek ve öğrendiğim bilgiyi kendi milletim ve ülkemle paylaşabilmek… Onun için döndükten sonra sivil toplum kuruluşlarında görev aldım."



"AMERİKA’DA 3 BİN DOLAR KAZANAN, TÜRKİYE’DE 5 BİN LİRA KAZANANDAN DAHA RAHAT YAŞAMIYOR"

"Sizlerin de yurtdışına bilgi için, görgü için, Türkiye'de bulamayacağınız tecrübeler ve örnekleri yaşamak için gitmenizde bir beis yok. Ama göreceksiniz ki yurt dışında yaşamak, şu an burada gördüğünüz gibi değil. Neymiş efendim, orada dilenci bile daha fazla kazanıyormuş, daha rahat yaşıyormuş da… Böyle değil. Dünyada yaşamak, nereye giderseniz gidin kolay değil, kendine göre zorlukları var. Mesela burada yıllık kazancı diyelim ki 5 bin dolar, 10 bin dolar olan bir insan, sanıyor ki Amerika’da 30 bin dolar kazanan insan daha rahat bir hayat yaşıyor. Hayır, böyle değil. Amerika'da 30 bin dolar kazanan insan, yıllık söylüyorum, aylık diyelim ki 3 bin dolar kazanan bir insan, Türkiye'de 5 bin lira kazanan insandan daha mı rahat yaşıyor? Hayır, değil."

