Bilecik Belediye Başkanı Şahin'in görevden uzaklaştırma süresi uzatıldı

Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin hakkında, rüşvet soruşturması kapsamında, İçişleri Bakanlığı'nca alınan görevden uzaklaştırma kararı, 2 ay uzatıldı.

DHA
Yayınlanma: 15 Şubat 2023 - 12:04
Bilecik Belediye Başkanı Şahin'in görevden uzaklaştırma süresi uzatıldı
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Bilecik Belediyesi iştiraklerinden Kayı A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Erdağı'nın, bina ruhsat bedeli ve iş takibi için başvuranlardan rüşvet istediği iddiasının ardından İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, geçen yıl 19 Ocak'ta operasyon düzenledi.

200 bin dolar rüşvet alırken, suçüstü yakalanarak gözaltına alınan Erdağı, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. Soruşturma kapsamında Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin de İçişleri Bakanlığı'nca geçici olarak görevden uzaklaştırıldı.

Rüşvet soruşturması sürerken, uzaklaştırma kararı, 2 ay uzatıldı. Yeni karar, 25 Şubat'tan itibaren 2 ay daha geçerli olacak.


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