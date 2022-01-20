Bilecik Belediyesi şirketine rüşvet operasyonu

20 Ocak 2022 Perşembe, 16:19

CHP'li Bilecik Belediyesi'nin iştiraklerinden Kayı A.Ş.’nin Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Erdağı, bir müteahhitten 200 bin dolar rüşvet aldığı iddiasıyla gözaltına alındı. Daha önce Bilecik Belediye Başkanlığı görevini yürüten CHP Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün, “Soruşturma bittiği zaman Bilecik halkına en doğru bilgiyi vereceğimizden kimsenin kuşkusu olmasın” dedi.

Kayı A.Ş.’nin Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Erdağı, Bilecik Belediyesi’ndeki makamında dün akşam saatlerinde gözaltına alındı. Bilecik Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi’ne götürülen Erdağı’nın, bir müteahhitten 200 bin dolar rüşvet almakla suçlandığı öğrenildi.

CHP Balıkesir Milletvekili Yaşar Tüzün, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, “Bilecik Belediyesi’nde düzenlenen operasyon sonrasında açılan soruşturma devam etmektedir. Devam eden soruşturma çerçevesinde bilgi kirliliği olmaması adına gerekli açıklamalarımızı yapabilmemiz için soruşturmanın bitmesi gerekmektedir. Soruşturma bittiği zaman Bilecik halkına en doğru bilgiyi vereceğimizden kimsenin kuşkusu olmasın.”