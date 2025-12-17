Bilecik'te bir kişi yol kenarında ölü bulundu

Alınan bilgiye göre, saat 20.30'da Ertuğrulgazi Mahallesi Kent Ormanı Özgen Villaları yolu üzerinde yerde hareketsiz yatan bir şahsı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Servis'e bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerce yapılan incelemede, şahsın Suriye uyruklu M.E.H. olduğu ve hayatını kaybettiği belirlendi.

Ayrıca, karın bölgesinde kesici alet yarası bulunduğu tespit edildi. Cenazesi morga kaldırılan şahsın kesin ölüm sebebi, yapılacak otopsinin ardından belli olacak.

Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü yetkilileri, şüpheli kişi ya da kişilerin tespitine yönelik başlatılan çalışmaların sürdüğünü açıkladı.