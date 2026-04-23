Bilecik’te çocuğa cinsel istismar hükümlüsü yakalandı

Bilecik'te çocuğa cinsel istismar suçundan hakkında kesinleşmiş 4 yıl 5 ay 10 gün hapis cezası bulunan şahıs yakalandı.
TUTUKLANDI
Bilecik İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında Osmaneli ilçesinde operasyon düzenlendi.
Yapılan çalışmada, hakkında çocuğun cinsel istismarı suçundan 4 yıl 5 ay 10 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan E.R.B. isimli şahıs yakalandı.
Gözaltına alınan şahıs, işlemlerinin ardından Bilecik M Tipi Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi.