Bilecik'teki orman yangını: Kaşıkçı Mahallesi tamamen kül oldu

Sakarya’nın Taraklı ilçesinde başlayan ve kısa sürede Bilecik’e sıçrayan orman yangını Gölpazarı ve Osmaneli ilçelerini etkisi altına aldı. Yangının üçüncü gününde bazı bölgelerde kısmen kontrol sağlanırken, Gölpazarı ilçesine bağlı 14 köy tedbir amaçlı tahliye edildi.

Yangın Osmaneli'ne bağlı Soğucakpınar Köyü'nün Kaşıkçı Mahallesine kadar ulaştı. 70 nüfuslu, 15 evin bulunduğu mahalle tamamen kül oldu, hayvanlar yanarak öldü. Bazı mahalle sakinlerinin araçları da tamamen yandı.

HASAR ORTAYA ÇIKTI

Yangının ardından Kaşıkçı'da ortaya çıkan görüntüler, felaketin boyutunu gözler önüne serdi.

Öte yandan yangını söndürme çalışmaları 1 insansız hava aracı, 4 uçak, 10 helikopter, 64 arazöz, 124 araç ve 603 personel ile devam ediyor. İstanbul, Eskişehir ve Bursa Büyükşehir Belediyeleri de söndürme çalışmalarına destek amacıyla bölgeye ekip gönderdi.