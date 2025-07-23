Bilecik’teki yangın 4’üncü gününde… 300 hane tahliye edildi

Sakarya’nın Geyve ilçesinde başlayan ve Osmaneli ilçesine sıçrayan yangın 4. gününde de devam ediyor. Bilecik Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı, yangının yayılmaya devam ettiğini, bugün önlem amacıyla dört köyde 300'e yakın hanenin ve 3 bine yakın hayvanın tahliye edildiğini bildirdi.

Bilecik’in Osmaneli ilçesi Kazancı, Ciciler, Büyükyenice ve Borcak köyleri bölgesinde etkili olan orman yangını Bayırköy Beldesi sınırlarına dayandı. Yangın bölgesinde incelemelerde bulunan Bilecik Belediye Başkanı Subaşı, yaptığı açıklamada, yangının 4. günü olduğuna dikkati çekti.

Subaşı, şunları söyledi:

“Bölgede öğlen saatlerinde kontrol altına alınmış gibi gözükse de yangın maalesef rüzgarın ters etkisi, nem oranının çok düşük olması ve hava sıcaklığının çok yüksek olması ile birlikte tekrardan yangın başka bölgelere yayılmaya devam ediyor.

Bulunduğumuz çevredeki ağaçlar günlerdir yangının kontrol altına alınması amacıyla ekskavatörler yardımıyla kesildi ve yollar açılmaya gayret edildi. Bölgede çok fazla orman aracımız var. Yine bölgede itfaiye araçlarımız var. Birçok hava aracımız var, müdahale ediyorlar. Gerçekten bölgede ciddi bir koordinasyon var. Çevre illerden gelen su tankerleri, itfaiye araçları yine söylediğim gibi hava araçları çok yoğun bir şekilde çalışıyor. Ama bölgede nem oranının düşüklüğünden dolayı, rüzgarın çok yüksek olmasından dolayı yangına bir noktada müdahale edilebiliyor ve engellenemez durumda. Umarım yangın kısa süre içerisinde doğru müdahaleler ile birlikte kontrol altına alınacaktır.

Osmaneli bölgesindeki D-650 karayolu da önlem amaçlı gidiş ve dönüş olarak trafiğe kapatılmış durumda. Aynı zamanda dün olduğu gibi bugün de dört köyümüzde kontrol amaçlı insanlarımız tahliye edildi. 300’e yakın hane boşaltıldı. Yeni tahliye edilen bir köyümüz bulunmuyor. 3 bine yakın hayvanımız güvenli bölgelere taşandı. Ama yine tekrar ediyorum ciğerlerimiz yanıyor, ormanlarımız yanıyor. Ormanda yaşayan canlılarımız maalesef bu kadere maruz kalıyorlar. Küçücük bir bilinçsizlik bizi burada çok kötü bir duruma götürüyor.”