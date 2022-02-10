Bilecik'te 1 kişinin hayatını kaybetti yangının altından dram çıktı

10 Şubat 2022 Perşembe, 11:36

Gölpazarı ilçesine bağlı Büyükbelen köyünde Necmettin Uyar'a ait 3 katlı ahşap binada elektik kontağından yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın, yandaki İsa Uyar ve Ömer Uyar'a ait evlere de sıçradı.

İhbar üzerine olay yerine Gölpazarı İtfaiyesi, AFAD, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Söndürme esnasında ekiplerce evde dumandan etkilenmiş halde bulunan Necmettin Uyar (63), eşi Emine Uyar (58) ile birlikte evde yatalak olarak yatan annesini dışarı çıkmak istedi, ama bunu başaramadı.

Dumandan etkilenen ve çatıdan düşen kalasların altında kalmamak için kendilerine dışarı atan çifte olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri ilk müdahaleyi yaptı.

Yangın şiddetini artırması üzerine 3 katlı ahşap evin çatısı çöktü. Yangın büyük uğraşlar sonucu söndürülürken, 83 yaşındaki Fatma Uyar'ın cansız bedenine 8 saat sonra ulaşıldı. Necmettin Uyar ve eşi Emine Uyar, Gölpazarı Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Çiftin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Öte yandan Bilecik Valisi Dr. Kemal Kızılkaya ilçeye giderek, Necmettin Uyar ve eşi Emine Uyar çiftini ziyaret etti. Ardından köye giden Vali Kızılkaya yetkilerden bilgi aldı.