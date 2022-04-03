Bilecik'te bir günde 6 yangın!
Bilecik Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü görevlileri bir günde 6 farlı noktada çıkan yangına müdahale ederek büyümeden söndürdü.
Bilecik'in Kızıldamlar köyünde çıkan ve bugün kontrol altına alınan yangına su takviyesi çalışması gerçekleştiren itfaiye ekipleri, diğer 5 ayrı noktadaki yangına da müdahale ederek söndürdü.
Tüneller bölgesi Demiryolları 19. Tünel iç aydınlatma trafosunda çıkan yangına müdahale ederek söndüren itfaiye erleri, aynı gün Pelitözü köyündeki baca yangınını büyümeden söndürdü.
Güneş TOKİ Sağlık Ocağı karşısındaki otluk alanda çıkan yangını da söndüren ekipler, ayrıca Yüksek Hızlı Tren İstasyonu karşısındaki alanda çıkan yangına müdahale ederek söndürdü. Bahçelievler Mahallesi'nde yer alan Huzurevi arkasındaki ağaçlık alanda çıkan yangını söndüren ekipler, bir günlük mesailerinde 6 ayrı yangına müdahale etmiş oldu.
İlgili Haberler
- Çorum'da 2 orman yangını: 11 hektar alan zarar gördü
- Aytun Çıray'dan Bakan Kirişçi'ye: 'Çalışır durumda kaç yangın söndürme uçağı helikopter ve hava aracı var?'
- Sahurda ocakta unutulan yemekten çıkan yangında dumandan etkilendiler
Video Haberler
- Vücudu yanan çocuğun hayati tehlikesi sürüyor
- Erkekler pas vermeyince belediye başkanını çağırdı
- Zabıtanın dilencilik yapan kişiye müdahalesi tepki çekti
- Alibeyköy Barajı'na giden dereden zehir akıyor iddiası
- İYİ Parti'den zeytinliklerin kesilmesine protesto
- Kavgayı ayırmak isterken kalp krizinden öldü
- Yengeme kötü davranıyorsun diyerek kardeşini vurdu
- Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de patlama: 1 ölü, 31 yaralı
- Arnavutköy'de çatı yangını
- Üsküdar'da silahlı saldırı: Kasığından yaralandı
En Çok Okunan Haberler
- Yurttaşın geçim sıkıntısı ankete yansıdı
- Attan düşmüştü: Yaşam savaşını kaybetti
- 'Çalışır durumda kaç adet yangın söndürme uçağı var?'
- UKOME, ulaşıma zam talebiyle ikinci kez toplanıyor
- Picasso sergisi 50 yıl sonra yeniden Dakar'da
- Bilecik'te bir günde 6 yangın!
- AKP'li vekiller maç izlemeye gitmiş
- Çorum'da 2 orman yangını: 11 hektar alan zarar gördü
- Nakliyat kamyonu sokak ortasına devrildi
- ABD’de silahlı saldırı: Ölü ve yaralılar var