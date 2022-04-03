Aytun Çıray'dan Bakan Kirişçi'ye: 'Çalışır durumda kaç yangın söndürme uçağı helikopter ve hava aracı var?'

03 Nisan 2022 Pazar, 14:48

İYİ Parti İzmir Milletvekili Aytun Çıray, Vahit Kirişci’nin yanıtlaması istemiyle TBMM’ye verdiği soru önergesinde, geçen yıl can kayıplarının yaşandığı ve binlerce hektarlık ormanın kül olduğu yangınları hatırlattı.



“15 GÜNDE 20 YILIN TOPLAMI KADAR ORMAN YANDI”

Çıray, 28 Temmuz 2021'de Antalya'nın Manavgat ilçesinde başlayan ve 49 ile yayılarak büyük tahribat yaratan orman yangınlarının Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en büyük orman yangınları olarak kayıtlara geçtiğini belirterek, “15'i büyük olmak üzere çıkan 299 orman yangını sonucunda sekiz insanımız hayatını kaybetmiş, binlerce hayvan telef olmuş ve yüzbinlerce hektarlık ormanımız ve yerleşim yerleri ise küle dönmüştür” dedi.

Uzmanların yaptığı araştırmalara ve son raporlara göre sadece 2021 yazında 15 gün içinde çıkan yangınların, son 20 yılda yaşanan orman yangınlarının toplamı kadar olduğunu vurgulayan Çıray, yaklaşan yaz aylarıyla beraber iklim krizinin de etkisiyle geçen yılkine benzer bir facianın tekrar yaşanma ihtimalinin toplumda tedirginlik yarattığını belirtti. Çıray, önergesinde şunları kaydetti:

"Yanan ormanlar ile ilgili canlandırma ve ekolojik dengeyi yeniden tesis etme çalışmalarının akıbeti kamuoyunda merak edilmektedir. Bu bağlamda, önümüzdeki yaz aylarında olası yangınların yaşanmaması veya minimumda tutulması, ülkemizin çok değerli ormanlarının tahribatının önüne geçilmesi, can ve mal kaybının önlenmesi ve toplumdaki tedirginliğin giderilmesi hususunda alınmış ve alınacak tedbirlerin kamuoyuna açıklanması büyük önem taşıyor."

“YÜKSEK KAPASİTELİ VE ÇALIŞIR DURUMDA OLAN KAÇ ADET YANGIN SÖNDÜRME UÇAĞI, HELİKOPTER, HAVA ARACI VARDIR”

Bütün bu uyarıların dikkate alınmaması halinde çıkacak her yangından Tarım ve Orman Bakanı’nı doğrudan sorumlu tutacağını ve ağır görev ihmali çerçevesinde suç duyurusunda bulunacağını açıklayan Çıray, Kirişci’ye şu soruları yöneltti:

“Yangın söndürme filosuna ait, ulusal coğrafi koşullarımıza uygun, yüksek kapasiteli ve çalışır durumda olan kaç adet yangın söndürme uçağı, helikopter, hava aracı vardır? Orman yangınlarının birçok orman alanında eş zamanlı başladığı durumlarda maksimum müdahalede bulunulabilmesi için asgari uçak sayısının kaç olması gerekmektedir?

Erken uyarı ve hızlı müdahaleyi kolaylaştıracak teknolojik çalışmalarınız var mıdır? Var ise bu çalışmalar nelerdir?

2021 senesinde yanan alanlar ile ilgili yeniden ormanlaştırma hedefine yönelik başlatılan restorasyon ve rehabilitasyon çalışmalarında hangi aşamaya gelinmiştir?

Ülkemizde yangın çıktığında söndürme çalışmalarının etkinliğinin artırılması amacıyla başka ülkelerle yapılan anlaşmalar var mıdır? Var ise bu anlaşmalar hangi ülkelerle ve ne tür kıstaslarla yapılmıştır? Yok ise yapmayı düşünüyor musunuz?”