Bilecik'te çarpışan iki otomobildeki 4 kişi yaralandı
Bilecik'te iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Bilecik-Bursa kara yolu Pelitözü Kavşağı'nda, Nurlan A. idaresindeki 16 BHJ 518 plakalı otomobil ile Hasan K. yönetimindeki 11 AV 359 plakalı otomobil çarpıştı.
Kazada sürücü Nurlan A. ve aynı araçtaki Nuray K. (53) ile diğer araçta bulunan 6 aylık Duru A. ve 17 yaşındaki Çiçek H. yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralılar ilk müdahalenin ardından Bilecik Tıp Fakültesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
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