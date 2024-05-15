Yüzlerce kişi Bilecik ormanlarına akın etti: Her yerden fışkırıyor, 50 yılın en yoğun hasadı

Yayınlanma: 15.05.2024 - 17:54

Güncelleme: 15.05.2024 - 17:54

Bilecik ve ilçelerinde son 50 yılın en fazla mantar verimliliği yaşanırken, bu olay turizme de yansıdı.

Tarihi geçmişinin yanı sıra doğal güzellikleriyle de turistlerin ilgisini çeken Bilecik’te 'Mantar Safari Turizmi' hız kazandı. Her gün onlarca insan bölgede mantar safarisine çıkarken, bu yıl verimliliğin son 50 yılın en fazla olduğu öğrenildi. Yörede bu mevsimde Ulupınar ve Karadede köyleri civarında 'Mıh Başı' ve 'Kültür Mantarı' olarak bilinen ve çok lezzetli olduğu için oldukça rağbet gören mantarlar toplamaya başladı.

Bilecik merkezinin yanı sıra özelikle Bursa ve Eskişehir’den günde yaklaşık 500-600 kişinin kentte mantar toplamak için geldiğini öğrenildi.



