Yüzlerce kişi Bilecik ormanlarına akın etti: Her yerden fışkırıyor, 50 yılın en yoğun hasadı
Bilecik ormanlarında son 50 yılın en fazla mantarı fışkırıyor.
Bilecik ve ilçelerinde son 50 yılın en fazla mantar verimliliği yaşanırken, bu olay turizme de yansıdı.
Tarihi geçmişinin yanı sıra doğal güzellikleriyle de turistlerin ilgisini çeken Bilecik’te 'Mantar Safari Turizmi' hız kazandı. Her gün onlarca insan bölgede mantar safarisine çıkarken, bu yıl verimliliğin son 50 yılın en fazla olduğu öğrenildi. Yörede bu mevsimde Ulupınar ve Karadede köyleri civarında 'Mıh Başı' ve 'Kültür Mantarı' olarak bilinen ve çok lezzetli olduğu için oldukça rağbet gören mantarlar toplamaya başladı.
Bilecik merkezinin yanı sıra özelikle Bursa ve Eskişehir’den günde yaklaşık 500-600 kişinin kentte mantar toplamak için geldiğini öğrenildi.
En Çok Okunan Haberler
-
- 'Sakın 'Bizim burada fay yok' diye düşünmeyin'
- Erdoğan, Kalın ve Tunç'u Saray'a çağırdı
- ORC anketinde AKP'ye büyük şok!
- Bakan Ali Yerlikaya'dan flaş açıklama
- Slovakya Başbakanı'na silahlı saldırı
- 14 Mayıs'ta AKP diyenlerde kararsızlık 'havası'
- 'Sizin de affınızı istemeniz yerinde olacak'
- 'Enflasyon zirveyi görecek'
- Erdoğan'dan krizle ilgili ilk sözler
- Al Nassr'dan Cristiano Ronaldo kararı!