Bilecik’te 'Cumhurbaşkanı aleyhine slogan' iddiasıyla gözaltı!

Bilecik'te, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından düzenlenen protesto yürüyüşleri sırasında, Cumhurbaşkanı Erdoğan aleyhine slogan attığı iddiasıyla dün bir kişi gözaltına alındı.

Bilecik’te 'Cumhurbaşkanı aleyhine slogan' iddiasıyla gözaltı!
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ANKA
Yayınlanma: 27.03.2025 - 14:48

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı ve CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasının ardından, Bilecik'te de yurttaşlar ve Şeyh Edebali Üniversitesi öğrencileri, her akşam Atatürk Parkı ve Cumhuriyet Meydanı'nda toplanarak şehrin cadde ve sokaklarında yürüyüşler düzenledi.

Bu yürüyüşler sırasında M.B.U. adlı bir kişinin, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan aleyhine bir slogan attığı iddiasıyla Bilecik Emniyet Müdürlüğü tarafından gözaltına alındığı bildirildi.

Gözaltına alınan M.B.U., emniyetteki ilk ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi.


Etiketler: #Bilecik #Cumhurbaşkanı #gözaltı #Recep Tayyip Erdoğan

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