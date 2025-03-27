Bilecik’te 'Cumhurbaşkanı aleyhine slogan' iddiasıyla gözaltı!

Yayınlanma: 27.03.2025 - 14:48

Güncelleme: 27.03.2025 - 14:48

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı ve CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasının ardından, Bilecik'te de yurttaşlar ve Şeyh Edebali Üniversitesi öğrencileri, her akşam Atatürk Parkı ve Cumhuriyet Meydanı'nda toplanarak şehrin cadde ve sokaklarında yürüyüşler düzenledi.

Bu yürüyüşler sırasında M.B.U. adlı bir kişinin, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan aleyhine bir slogan attığı iddiasıyla Bilecik Emniyet Müdürlüğü tarafından gözaltına alındığı bildirildi.

Gözaltına alınan M.B.U., emniyetteki ilk ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi.