Antalya Valisi duyurdu: İmamoğlu protestolarında 250 kişi gözaltına alındı!

Yayınlanma: 27.03.2025 - 12:28

Güncelleme: 27.03.2025 - 12:28

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınması ve ardından tutuklanmasına tepki amacıyla yurt genelinde başlayan protestolar sürüyor.

Antalya'da da 20 Mart'ta Attalos Heykeli önünden ve Aydın Kanza Parkı'ndan yapılan yürüyüşle göstericilerin Cumhuriyet Meydanı'na girmek istemesiyle başlayan eylemler, ağırlıklı olarak akşam saatlerinde meydan civarı ile Akdeniz Üniversitesi içinde ve üniversitenin Meltem girişinde yapıldı.

Vali Hulusi Şahin, Antalya'daki gösterilerde bugüne kadar 250 gözaltı işlemi olduğunu, 6 kişinin tutuklandığını açıkladı.