Bilecik’te dolandırıcılara yönelik operasyon: 1 kişi tutuklandı
Bilecik’te dolandırıcılara yönelik düzenlenen operasyonda yakalanan 1 şüpheli tutuklandı.
Bolvadin İlamat ve İnfaz Bürosunca; ‘Kişinin Kendisini Kamu Görevlisi Veya Banka, Sigorta Kredi Kurumlarının Çalışanı Olarak Tanıtması Veya Bu Kurumlarla İlişkili Olduğunu Söylemesi Suretiyle Dolandırıcılık’ suçundan 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası ile aranan şüpheli Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyon ile yakalandı.
Yakalanan şüpheli tutuklandı.
En Çok Okunan Haberler
-
- Cumhuriyet MHP'li kaynaklara ulaştı
- AKP'den asgari ücret açıklaması
- AKP'li başkan isim isim açıklayarak istifa etti!
- 'Bu iftira iyi oldu'
- Şimşek ve Karatepe görüşmesi AKP'yi karıştırdı
- Dosya ağır ceza mahkemesine gönderilecek
- Muhabir 'Beren Saat' videosunun ayrıntılarını paylaştı!
- Yeni adresi belli oldu: İsmail Saymaz'dan açıklama geldi
- 'Liderimize karşı haddini aşmaya kalkanlar...'
- 'Normalleşmeye ihtiyacımızın olduğunu gösteriyor'