Bilecik’te dolandırıcılara yönelik operasyon: 1 kişi tutuklandı

Bilecik’te dolandırıcılara yönelik düzenlenen operasyonda yakalanan 1 şüpheli tutuklandı.

İHA
Yayınlanma: 26.06.2024 - 10:54
Bilecik’te dolandırıcılara yönelik operasyon: 1 kişi tutuklandı
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Bolvadin İlamat ve İnfaz Bürosunca; ‘Kişinin Kendisini Kamu Görevlisi Veya Banka, Sigorta Kredi Kurumlarının Çalışanı Olarak Tanıtması Veya Bu Kurumlarla İlişkili Olduğunu Söylemesi Suretiyle Dolandırıcılık’ suçundan 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası ile aranan şüpheli Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyon ile yakalandı.

Yakalanan şüpheli tutuklandı.


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