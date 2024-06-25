Antalya'da dolandırıcılık operasyonu: 3 tutuklama

Yayınlanma: 25.06.2024 - 12:52

Güncelleme: 25.06.2024 - 12:56

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, kendisini telefonda polis, jandarma, MİT görevlisi, hakim ve savcı olarak tanıtan bazı kişilerin 4 kişiyi dolandırdıkları ihbarı üzerine harekete geçti.

Antalya merkezli 2 ilde yapılan eş zamanlı operasyonda 7 şüpheli yakalanırken, aramalarda cep telefonları, sim kartları ve dijital materyaller ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 3'ü tutuklandı.