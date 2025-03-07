Bilecik’te dolmuş sürücüleri terör estirdi: Otobüsün camını taşla kırdılar

Yayınlanma: 07.03.2025 - 15:00

Güncelleme: 07.03.2025 - 15:10

Bilecik’te öğrencilere toplu taşımada indirim uygulanması kararı, Bilecik Belediye meclisi gündeminde ele alınarak karara bağlandı. Belediye meclis üyelerinin kararına tepki gösteren M plakalı dolmuş sürücüleri, ulaşım hizmetini durdurdu.

Yurttaşlar ve üniversite öğrencileri olmak üzere yüzlerce kişiye ulaşım imkanının sunulduğu belediye otobüsünün camı, dolmuş sürücülerinin taş atması sonucunda kırıldı.

Dolmuş sürücüleri belediye araçlarının camlarını kırarak, vatandaşların belediye araçlarına binmelerine engel oldu.

Zabıta Müdürlüğü görevlileri tarafından görüntülerin kaydedildiği olaya Emniyet Müdürlüğü görevlileri de müdahale etti.

DOLMUŞ SÜRÜCÜLERİ BELEDİYE BİNASI ÖNÜNDE ARBEDE ÇIKARDI

Çarşı merkezinde buluşan otobüs sürücüleri daha sonra belediye binası önünde bir araya geldi.

Belediye binası kapıları önünde Emniyet Müdürlüğü görevlileri ile arbede yaşayan dolmuş sürücüleri yurttaşlara da zorluk çıkardı.