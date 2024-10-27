Bilecik'te eş zamanlı operasyon: 'Yasa dışı bahis' çetesi çökertildi

Bilecik merkezli Kayseri, Elazığ, Adana ve Kilis olmak üzere toplam 17 adreste eş zamanlı yapılan operasyonda 17 şüpheli yakalandı.

Bilecik'te eş zamanlı operasyon: 'Yasa dışı bahis' çetesi çökertildi
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İHA
Yayınlanma: 27.10.2024 - 12:20

Alınan bilgilere göre, yasadışı bahis amacıyla kullanıldığı değerlendirilen Bilecik'te 3 adet banka hesabının fiili kullanıcılarına yönelik olarak başlatılan çalışma kapsamında 3 aylık sürecin ardından operasyon düğmesine basıldı.

17 GÖZALTI

Siber Suçlarla Mücadele, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Ve İstihbarat Şube Müdürlüğünce koordineli olarak yürütülen 3 aylık çalışmalar sonucunda Bilecik merkezli Kayseri, Elazığ, Adana ve Kilis olmak üzere toplam 17 adreste eş zamanlı yapılan operasyonda 17 şüpheli yakalandı.

9 KİŞİ TUTUKLANDI

5 şüpheli şahıs işlemlerinin ardından serbest bırakılırken, mahkemeye çıkarılan 12 şüpheliden 3'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Diğer 9 şüpheli şahıs ise; tutuklanarak cezaevine gönderildiği öğrenildi.


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