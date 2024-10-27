Bilecik'te eş zamanlı operasyon: 'Yasa dışı bahis' çetesi çökertildi
Bilecik merkezli Kayseri, Elazığ, Adana ve Kilis olmak üzere toplam 17 adreste eş zamanlı yapılan operasyonda 17 şüpheli yakalandı.
Alınan bilgilere göre, yasadışı bahis amacıyla kullanıldığı değerlendirilen Bilecik'te 3 adet banka hesabının fiili kullanıcılarına yönelik olarak başlatılan çalışma kapsamında 3 aylık sürecin ardından operasyon düğmesine basıldı.
17 GÖZALTI
Siber Suçlarla Mücadele, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Ve İstihbarat Şube Müdürlüğünce koordineli olarak yürütülen 3 aylık çalışmalar sonucunda Bilecik merkezli Kayseri, Elazığ, Adana ve Kilis olmak üzere toplam 17 adreste eş zamanlı yapılan operasyonda 17 şüpheli yakalandı.
9 KİŞİ TUTUKLANDI
5 şüpheli şahıs işlemlerinin ardından serbest bırakılırken, mahkemeye çıkarılan 12 şüpheliden 3'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Diğer 9 şüpheli şahıs ise; tutuklanarak cezaevine gönderildiği öğrenildi.
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