Bilecik’te uyuşturucu operasyonu: 5 kişi yakalandı
Bilecik’te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 5 kişi yakalandı.
Alınan bilgilere göre; Bilecik’in Osmaneli ilçesinde İl Jandarma Komutanlığı tarafından bir istihbarat neticesinde bir eve operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyonda T.D , F.B , M.Ş , E.T ve F.B isimli şahıslar gözaltına alındı.
Nöbetçi Cumhuriyet Savcısına bilgi verilerek alınan adli arama kararına istinaden KOM Şube Müdürlüğü ekipleri ile birlikte yapılan aramada; hassas terazi, payp, metanfetamin, esrar ve bonzai ele geçirilmiştir.
Jandarma konuyla ilgili inceleme başlattı.
Etiketler: #uyuşturucu operasyonu #uyuşturucu
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