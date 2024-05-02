Bilecik’te kontrolden çıkan araç kaza yaptı: 4 kişi yaralandı

Bilecik’te, iddialara göre 2 aracın sıkıştırdığı otomobilin kontrolden çıkaran orta refüje çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

İHA
Yayınlanma: 02.05.2024 - 10:23
Bilecik’te kontrolden çıkan araç kaza yaptı: 4 kişi yaralandı
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Alınan bilgilere göre; Eskişehir’den Sakarya istikameti seyir halindeki 34 LY 1261 plakalı otomobil sürücü Ali. K. Söğüt kavşağı geçince, iddiaya göre 2 araç tarafından sıkıştırıldı.

Kontrolden çıkan araç orta refüje çarparak durabildi. Kazada sürücü Ali K. ve araç içinde yolcu olarak bulunan Gülay K., Arzu K. ile Serhat Y. yaralandı.

Yaralılar olay yerine gelen 112 Acil Servi ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Yaralıların sağlık durumun iyi olduğu öğrenilirken, polis kazayla ilgili inceleme başlattı.


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