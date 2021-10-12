Bilecik'te öğrenciyi istismar etmekle suçlanan öğretmene tutuklama

12 Ekim 2021 Salı, 14:21

Edinilen bilgiye göre; bir lise öğrencisi, beden eğitimi öğretmeni T.B.’nin kendisine cinsel istismarda bulunduğu gerekçesiyle rehber öğretmenine başvurdu. Bunun üzerine hakkında soruşturma başlatılan öğretmenin başka bir öğrenciyi de taciz ettiği iddiaları gündeme gelince konu polise bildirildi.

İki öğrencinin ifadesine başvuran polis, ardından beden eğitimi öğretmeni T.B.’yi gözaltına aldı. Şahıs, çıkarıldığı mahkemece ‘çocuğa cinsel istismar' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

“REHBER ÖĞRETMEN 'SAKIN KİMSEYE SÖYLEMEYİN' DEDİ” İDDİASI

Öğrencilerin başvurduğu rehberlik öğretmenin, öğrencilere, "Sakın kimseye bir şey demeyin, öğretmen işinden olur" dediği iddia edildi. Öte yandan öğrencilerden birinin 9., diğerinin 11. sınıfta okuduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturmanın hem adli hem idari yönden devam ettiği bildirildi. Olay üzere Milli Eğitim Bakanlığı’nın talimatları doğrultusunda 8 öğrencinin daha ifadelerine başvurulduğu belirtildi.