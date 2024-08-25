Bilecik'te orman yangını!

Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde çıkan orman yangınını kontrol altına almak için havadan ve karadan müdahale başlatıldı.

AA
Yayınlanma: 25.08.2024 - 15:55
Bilecik'te orman yangını!
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Demirköy mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Bilecik Orman İşletme Müdürlüğü ve belediye itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yangını kontrol altına almak için havadan ve karadan başlatılan çalışma sürüyor.


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