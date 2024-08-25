Bilecik'te orman yangını!
Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde çıkan orman yangınını kontrol altına almak için havadan ve karadan müdahale başlatıldı.
Demirköy mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye Bilecik Orman İşletme Müdürlüğü ve belediye itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yangını kontrol altına almak için havadan ve karadan başlatılan çalışma sürüyor.
En Çok Okunan Haberler
-
- Christoph Daum hayatını kaybetti
- Fikirlere açık ama 'bir şartı' var
- Güneş ve Dünya arasında 'manyetik otoyol' açıldı
- İyi şans getiren 5 burç...
- Hazırlanan kitapçık iktidarın niyetini ortaya koydu
- Uygun fiyata gaspçı aranıyor
- 'Bir gece uyurken her şeyiniz gidebilir...'
- İmamoğlu'nun danışmanından Erdoğan'a çağrı
- 1 kişi öldü, bazı yurttaşlar 'mahsur kaldı'
- Pazardaki silahlı tartışma kameralarda