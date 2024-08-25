Samanlıktan çıkan yangın iki katlı evi kullanılamaz hale getirdi
Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesinde bir samanlıkta çıkan yangın, kısa sürede büyüyerek iki katlı bir evi tamamen kullanılamaz hale getirdi. Can kaybının yaşanmadığı olayda, yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesinde çıkan saman yangınında bir ev kullanılamaz hale geldi.
Edinilen bilgiye göre Gölbaşı ilçesine bağlı Yukarı Nasırlı köyünde Ali Kılınç’a ait iki katlı evin birinci katında bulunan samanlık kısmında yangın çıktı. Henüz belirlenemeyen nedenlerden çıkan yangın kısa sürede evi sardı. Yangını gören vatandaşların çabalarıyla yangın söndürülmeye çalışıldı. Vatandaşların çabası yetmeyince Gölbaşı Belediyesi itfaiye Müdürlüğü’nden yardım istendi. Olay yerine gelen İtfaiye Müdürlüğü ekipleri yangına müdahale ederek yangını söndürdü. Yangın sırasında evde kimsenin olmayışı Can kaybının önüne geçti. Meydana gelen yangın sonrasında 2 katlı ev kullanılamaz hale geldi.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
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