Bilecik’te otomobil yağmur kanalına devrildi: 1 yaralı

Bilecik’te otomobilin yağmur kanalına devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

İHA
Yayınlanma: 03.09.2024 - 10:52
Bilecik’te otomobil yağmur kanalına devrildi: 1 yaralı
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Alınan bilgilere göre; Söğüt - Eskişehir kara yolu üzerinde seyir halinde ilerleyen 34 EY 6607 plakalı araç sürücüsü E.Ç., Gündüzbey Köy yol ayrımına geldiği esnada sağanak yağışın etkisiyle direksiyon hâkimiyetini kaybetti.

Kontrolden çıkan otomobilin yolun sağ tarafında bulunan yağmur kanalına devrilirken, sürücü yaralandı. Yaralı sürücü E.Ç. olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Söğüt Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Jandarma kazayla ilgili inceleme başlattı.


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