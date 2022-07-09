Bilecik'te sele kapılan kadın hayatını kaybetti
Bilecik'in Gölpazarı ilçesinde oğluyla sel sularına kapılan kadın, yaşamını yitirdi.
Türkmen köyünde yaşayan 68 yaşındaki Asiye Bikmen ile 41 yaşındaki oğlu Sinan Bikmen, aşırı yağışın ardından oluşan selin evlerinin çevresindeki duvarı yıkması sebebiyle suya kapıldı.
Evin yakınında bulunan vatandaşlar, Sinan Bikmen'i sudan çıkarttı. Asiye Bikmen ise sel sularıyla sürüklendi.
Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine jandarma, AFAD, 112 Acil Servis ve UMKE ekipleri sevk edildi.
Ekipler ve vatandaşlar tarafından yapılan aramada Asiye Bikmen'in cansız bedenine ulaşıldı. Bikmen'in cesedi, Gölpazarı Devlet Hastanesi morguna gönderildi.
Sürüklenmenin etkisiyle yaralanan Sinan Bikmen ise sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından kaldırıldığı hastanede tedavi altına alındı.
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