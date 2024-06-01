Bilecik'te uyuşturucu operasyonu!
Bilecik’in Bozüyük ilçesine uyuşturucu madde getireceği tespit edilen araç suçüstü yakalanarak 3 kişi gözaltına alındı.
Bozüyük İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nce yürütülen çalışmalarda il dışından Bozüyük ilçesine uyuşturucu madde getireceği tespit edilen araçta 81,24 gram esrar maddesi ele geçirildi.
Konuyla ilgili 3 şüpheli şahıs gözaltına alındı.
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