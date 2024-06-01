Bilecik'te uyuşturucu operasyonu!

Bilecik’in Bozüyük ilçesine uyuşturucu madde getireceği tespit edilen araç suçüstü yakalanarak 3 kişi gözaltına alındı.

İHA
Yayınlanma: 01.06.2024 - 11:58
Bilecik'te uyuşturucu operasyonu!
Abone Ol google-news

Bozüyük İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nce yürütülen çalışmalarda il dışından Bozüyük ilçesine uyuşturucu madde getireceği tespit edilen araçta 81,24 gram esrar maddesi ele geçirildi.

Konuyla ilgili 3 şüpheli şahıs gözaltına alındı.


Bilecik haberleri uyuşturucu haberleri uyuşturucu operasyonu haberleri

İlgili Haberler

Evinde uyuşturucu satarken yakalanan sanığın cezası belli oldu

Evinde uyuşturucu satarken yakalanan sanığın cezası belli oldu
Pendik'teki uyuşturucu operasyonu: 1 tutuklama

Pendik'teki uyuşturucu operasyonu: 1 tutuklama
Ardahan’da uyuşturucu satışına suçüstü: 4 kişi tutuklandı

Ardahan’da uyuşturucu satışına suçüstü: 4 kişi tutuklandı
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Ayhan Bora Kaplan soruşturmasının gizli tanığı Serdar Sertçelik yakalandı

Ayhan Bora Kaplan soruşturmasının gizli tanığı Serdar Sertçelik yakalandı
Bugün televizyonda hangi diziler ve filmler var? 1 Haziran 2024 Cumartesi TV yayın akışı

Bugün televizyonda hangi diziler ve filmler var? 1 Haziran 2024 Cumartesi TV yayın akışı
MetroPoll'den Özel ve Erdoğan'a 'görev onayı' anketi

MetroPoll'den Özel ve Erdoğan'a 'görev onayı' anketi
Kenan Doğulu’nun 50. yaş partisi! Aşk-ı Memnu oyuncuları yıllar sonra bir arada

Kenan Doğulu’nun 50. yaş partisi! Aşk-ı Memnu oyuncuları yıllar sonra bir arada
Muğla’da deniz otobüsü seferleri başlıyor

Muğla’da deniz otobüsü seferleri başlıyor
31 Mayıs 2024 Cuma reyting sonuçları açıklandı! Kızılcık Şerbeti, Gaddar, Yalı Çapkını, Survivor All Star reyting sıralaması

31 Mayıs 2024 Cuma reyting sonuçları açıklandı! Kızılcık Şerbeti, Gaddar, Yalı Çapkını, Survivor All Star reyting sıralaması
Talim Terbiye Kurulu başkan ve yöneticileri siyasal dinciliği önceleyen AKP yanlıları

Talim Terbiye Kurulu başkan ve yöneticileri siyasal dinciliği önceleyen AKP yanlıları
Tansu Çiller’in eşi Özer Uçuran Çiller hayatını kaybetti

Tansu Çiller’in eşi Özer Uçuran Çiller hayatını kaybetti