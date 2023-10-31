Bilet zammı araç kiralamaya

Muhalefetin eleştirilerinin hedefindeki TCDD Genel Müdürlüğü 39 milyon 463 liraya araç kiralama hizmeti satın aldı. 53 araç ve personel servisi için 40 milyon liraya yakın ödeme için ihale imzalandı.

Rıfat Kırcı
Yayınlanma: 31.10.2023 - 04:00
Bilet zammı araç kiralamaya
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Ankara’da geçen ay yüksek hızlı tren (YHT) test sürüşünde kaza yapmış, dört işçi yaralanmıştı. YHT biletlerine ise yüzde 65 zam gelmişti. Cumhuriyet’e konuşan Birleşik Taşımacılık Sendikası Genel Başkanı Murat Oral, ölümlü kazaları hatırlattı.

Oral “Altyapı ve trafik tesisi sorunlarının derhal çözülmesi gerekiyor. TCDD yönetimi basına yaptığımız açıklamalar nedeniyle bizimle görüşme yapamayacaklarını belirtiyor. Böyle yönetim anlayışı olabilir mi? Personel daire başkanı sınavdan 100 alan arkadaşımızı mülakatta elemiş, açtığımız davayı kazanmamıza rağmen arkadaşımız işe alınmamıştı. Bu TCDD yönetiminin zihniyetinin göstergesidir” dedi.


TCDD bilet

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