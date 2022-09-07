Biletlerden alınacak 23 milyon TL’lik pay takip edilmemiş: Bakanlığın gözü tok
Sayıştay raporları, Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın futbol maçı biletlerinden alması gereken yüzde 7’lik payı iki yıldır tahsil etmediğini ortaya koydu.
Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın 2019 ve 2020 Sayıştay raporlarında, elektronik bilet uygulamasının sahibi firmanın sattığı futbol maçı biletlerinden alması gereken yüzde 7’lik payı iki yıldır tahsil etmediği belirtildi.
Rapora göre firma, 2019’da sadece Süper Lig maçları için sattığı biletlerden toplam 351 milyon 806 bin 912 TL gelir elde etti. Yönetmeliklere göre de bu gelirin 20 milyon 869 bin 901 TL’sini bakanlığa ödemesi gerekiyordu. Ancak bakanlığın bu payı tahsil etmediği belirtilen rapor, “Bu konuda yasal olarak sorumluluk sahibi olanların yasal süreci tam ve eksiksiz olarak işletmedikleri gözlenmiştir. Bakanlığın önemli gelir kalemlerinden birisi olan müsabaka hasılat paylarının eksiksiz ve zamanlı bir şekilde tarh, tahakkuk ve tahsilinin sağlanması amacıyla yasal sorumlulukların gereği gibi ifası gerekmektedir” ifadelerine yer verildi.
Sayıştay’ın uyarısına karşın bakanlığın, 2020 Sayıştay raporunda da aynı tespit yer aldı. Firmanın 2020’de sadece Süper Lig kulüplerinin maç bileti satışlarından toplam 37 milyon 64 bin 116 TL gelir elde ettiği aktarılan raporda, “Bakanlığa ödenmesi gerekip de henüz ödenmemiş olan pay 2 milyon 198 bin 718 TL’dir” bilgisi paylaşıldı.
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