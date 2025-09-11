Bu sabah Can Holding'e yönelik başlatılan soruşturma kapsamında aralarında holding çatısı altında bulunan Doğa Koleji, İstanbul Bilgi Üniversitesi ve Energy Petrol'ün de bulunduğu 121 şirkete el konuldu. Peki, Bilgi Üniversitesi eğitime devam edecek mi? Bilgi Üniversitesi'ne ne olacak?

BİLGİ ÜNİVERSİTESİ KAPANACAK MI?

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Erol Özvar, Can Holding’e yönelik yürütülen adli soruşturma kapsamında İstanbul Bilgi Üniversitesi'nin durumuyla alakalı açıklamada bulundu.

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Erol Özvar'ın açıklaması şu şekilde:

"Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığınca Can Holding’e yönelik yürütülen adli soruşturma kapsamında holdinge ait şirketlerle birlikte İstanbul Bilgi Üniversitesi de sürece dahil edilmiştir.

Öğretim elemanlarımız, idari personelimiz ve öğrencilerimiz açısından endişe edilecek bir durum söz konusu değildir. Üniversitemizde eğitim öğretim faaliyetleri kesintisiz olarak devam edecektir. Gelişmelerden bütün kamuoyunu bilgilendirmeye devam edeceğiz."