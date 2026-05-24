Bilgi Üniversitesi’nin kapatılmasının ardından öğrenci ve akademisyenlerin eylemi sürüyor: ‘Bir gecede işsiz kaldılar’

İstanbul Bilgi Üniversitesi’nin bir gecede yayımlanan cumhurbaşkanı kararı ile kapatılmasına tepkiler sürüyor. Santralİstanbul ve Kuştepe kampüslerinde önceki gün başlayan protestolar gece boyunca devam etti. Öğrenciler kampüste sabahlarken akademisyenler, mezunlar ve çeşitli demokratik kitle örgütleri de eylemlere destek verdi.

‘ÇIKMAYI DÜŞÜNMÜYORUZ’

Kampüse çok sayıda güvenlik görevlisi ve polis sevk edildi. Öğrencilerden Z.T., “Geceyi okulumuzda geçirdik. Sabah kapılara kilit vurulmasına ve polis uygulamalarına rağmen kampüse girdik. Çıkmayı düşünmüyoruz” dedi. Öğrenciler, üniversitenin üç ana girişinden yalnızca birinin açık tutulduğunu söyledi. Mezunların ve öğrenci yakınlarının içeri alınmadığını belirten öğrenciler, geceyi sınırlı imkânlarla geçirdiklerini anlattı.

Bir öğrenci “Rektörlük bize çadır kurulacağı ve gıda desteği sağlanacağı yönünde bilgi verdi ancak ortada hâlâ ciddi bir belirsizlik var” diye konuştu.

Öğrenciler üniversite yönetimi ve Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından yeterli açıklama yapılmadığını vurgulayarak belirsizliğe tepki gösterdi. Uluslararası ilişkiler bölümünde öğrenim gören ve bir ay sonra mezun olacak olan bir öğrenci, “Okula gelip haklarımızı savunmaya çalıştık. Belki de ilk kez bu kadar çok öğrenci bir araya gelerek ortak şekilde ses çıkardı. Yanımızda hocalarımız ve velilerimiz de vardı. Şimdi kampüste direnişi sürdürüyoruz. Bu yanlış karardan dönülmesini istiyoruz” ifadelerini kullandı. Kampüste düzenlenen forumlarda öğrenciler ve akademisyenler birlikte söz alırken dayanışma çağrıları yapılıyor. Başka üniversitelere nakil ihtimalinin çözüm olmadığını söyleyen gençler, “Eğitim hakkımızı ve yaşam alanımızı savunuyoruz” dedi.

Kampüste öğrencilerle birlikte nöbet tutan akademisyenler ise yüzlerce emekçinin de doğrudan etkilendiğine dikkat çekti. Bir akademisyen, öğrencilerin nakil durumuna ilişkin bazı açıklamalar yapılmasına karşın akademik ve idari personelin durumuna ilişkin hiçbir somut bilgilendirme yapılmadığını söyledi.

‘SOSYAL HAKLAR KALDIRILDI’

Yaklaşık 1400 çalışanın bir gecede işsiz kaldığına işaret eden akademisyen, bunların 500’den fazlasının akademik personel olduğunu kaydetti. “Bu insanların aileleriyle birlikte düşünülmesi gerekiyor. Çok büyük bir mağduriyet ortaya çıktı” diyen akademisyen, çalışanların sosyal haklarının da kaldırıldığını kaydetti. Yemek kartlarının iptal edildiğini ve özel sağlık sigortalarının durdurulduğunu öğrendiklerini belirten akademisyen, “Bize yalnızca YÖK referanslı, aynı içerikte mesajlar gönderiliyor. İnsanlar bir gecede işsiz kaldı ve nasıl geçineceğini bilmiyor” ifadelerini kullandı.