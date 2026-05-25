Bilgi Üniversitesi'nin yeniden açılması kararı için AKP'den 'kamu yararı' açıklaması

Bilgi Üniversitesi, 22 Mayıs'ta Resmi Gazete'de yayımlanan bir cumhurbaşkanı kararı ile kapatıldıktan üç gün sonra, 25 Mayıs'ta başka bir cumhurbaşkanı kararı ile tekrar açıldı.

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Erol Özvar da bu kararı sosyal medya hesabından "Cumhurbaşkanımızın takdirleriyle İstanbul Bilgi Üniversitesinde eğitim-öğretim faaliyetleri kesintisiz şekilde devam edecek" sözleriyle paylaştı.

"KAMU YARARI, YÖK'ÜN RAPORLARI..."

AKP Sözcüsü Ömer Çelik, bugün yaptığı açıklamada, ikinci kararın "kamu yararı" gözetilerek verildiğini söyledi ve öğrencilere ve akademik kadroya "hayırlı olsun" dedi.

Çelik, şöyle konuştu:

"Bilgi Üniversitesi faaliyetlerine devam edecek. Biliyorsunuz 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun ek 11. maddesinin 3. fıkrası; 'Kurucu vakıflarına kayyum atanan vakıf yükseköğretim kurumlarının faaliyet izni Cumhurbaşkanlığı kararıyla kaldırılır' diyor.

Yani bu kaldırma kararı esasında kanunun emrettiği bir, kanunun başka türlü davranmaya cevaz vermediği bir karar. Daha sonra kamu yararı, Yükseköğretim Kurulu'nun raporları ve diğer değerlendirmeler Cumhurbaşkanımıza arz edilmiştir. Cumhurbaşkanımız da bu üniversitenin faaliyetlerine devam etmesi konusundaki takdir yetkilerini kullanmışlardır.

Böylece Bilgi Üniversitesi faaliyetlerine devam edecek. Cumhurbaşkanımız burada hem kamu yararını hem akademik hayatı hem Bilgi Üniversitesi'ndeki akademisyenleri, öğrencileri düşünerek bu takdir yetkisini kullanmıştır. Akademik hayatımıza, değerli öğretim üyelerine ve sevgili öğrencilerimize hayırlı olsun."

NE OLMUŞTU?

Kurucu vakfına kayyım atanan Bilgi Üniversitesi'nin faaliyet izni AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzaladığı bir cumhurbaşkanı kararıyla sonlandırılmıştı.

Bilgi Üniversitesi öğrencileri üç gündür okullarının faaliyetine son verilmesini protesto ediyordu.

Karardan üç gün sonra, Erdoğan yeni bir kararla bir önceki kararını yürürlükten kaldırdı. Böylece faaliyet iznini kaldırma kararı ortadan kalkmış oldu.