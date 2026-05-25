İstanbul Bilgi Üniversitesi hakkında yeni bir karar yayımlandı. Kurucu vakfına kayyım atanması nedeniyle daha önce faaliyet izni kaldırılan üniversiteye ilişkin 11384 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı, Resmî Gazete’de yayımlanan yeni düzenlemeyle yürürlükten kaldırıldı. Peki, Bilgi Üniversitesi açıldı mı? Bilgi Üniversitesi eğitime devam edecek mi? İşte ayrıntılar...

BİLGİ ÜNİVERSİTESİ AÇILDI MI?

AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla, kurucu vakfına kayyım atanması gerekçesiyle faaliyet izni kaldırılan İstanbul Bilgi Üniversitesi hakkında alınan karar, üç gün sonra geri çekildi. Kararın ardından üniversitede düzenlenen protestolar ve kamuoyunda oluşan tepkiler dikkat çekti.

Resmi Gazete’de yayımlanan yeni Cumhurbaşkanı Kararı ile İstanbul Bilgi Üniversitesi’nin faaliyet izninin kaldırılmasına ilişkin önceki karar yürürlükten kaldırıldı. Böylece üniversitenin kapatılmasına yönelik işlem iptal edilmiş oldu.

Yeni kararda, “Kurucu vakfına kayyım atanan İstanbul Bilgi Üniversitesinin faaliyet izninin kaldırılmasına dair 21/5/2026 tarihli ve 11384 sayılı Cumhurbaşkanı Kararının yürürlükten kaldırılmasına, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının yazısı üzerine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun ek 11 inci maddesi gereğince karar verilmiştir” ifadelerine yer verildi.

NE OLMUŞTU?

İstanbul Bilgi Üniversitesi’nin faaliyetlerinin durdurulmasına uzanan süreç, 2025 yılının son aylarında başladı. Eylül 2025’te, üniversitenin bağlı bulunduğu Can Holding’e yönelik geniş kapsamlı bir adli operasyon düzenlendi. “Suç örgütü kurmak”, “kara para aklama” ve “dolandırıcılık” gibi iddialar çerçevesinde yürütülen soruşturma kapsamında, holdinge ait 121 şirkete Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) tarafından el konuldu.

Bu gelişmelerin ardından Küçükçekmece 9. Asliye Hukuk Mahkemesi’nin kararıyla, üniversitenin bağlı olduğu vakfın mütevelli heyeti görevden uzaklaştırıldı ve kurumu yönetmek üzere bir kayyım heyeti atandı.