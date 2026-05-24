‘Bilgi Üniversitesi yeniden açılıyor’ iddiası: Gözler Resmi Gazete’ye çevrildi

Yazarımız Barış Terkoğlu’nun sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşıma göre, öğrencilerin günlerdir süren tepkilerinin ardından üniversitenin kapatılmasına ilişkin kararda geri adım atılabilir.
Terkoğlu, Ankara kulislerinde üniversitenin kapatma kararından vazgeçilmesinin gündemde olduğunun konuşulduğunu belirtirken, üniversitenin kapılarının yeniden açılmasına ilişkin kararın Resmi Gazete’de yayımlanarak duyurulmasının beklendiğini söyledi.
Öğrencilerin günler süren tepkisi sonuç alıyor gibi görünüyor.— Barış Terkoğlu (@baristerkoglu) May 24, 2026
Ankara’da konuşulanlara göre Bilgi Üniversitesi’nin kapatma kararından geri dönülecek. Üniversitenin kapılarının yeniden açılması Resmi Gazete’de duyurulacak.