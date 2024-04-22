Bilim çocuklara umut oldu

Yayınlanma: 22.04.2024 - 04:00

Güncelleme: 22.04.2024 - 04:00

İlk olarak 6 Şubat 2023’teki depremden etkilenen bölgelerde yaşayan 8-13 yaş aralığında çocukların katılımıyla hayata geçirilen atölyelerde odak noktası, fırsat eşitsizliğini ortadan kaldırmak. Atölyeler sonrası çocukların yüzde 99’unun meslek hayalleri değişiyor.

7.5 MİLYON DOLAR KAYNAK

Proje ile ilgili Hatay’da düzenlenen toplantıda konuşan Türkiye İş Bankası Genel Müdürü Hakan Aran, üç yıl içinde Bilim Kuşağı Atölyeleri için 7.5 milyon dolarlık kaynak ayrıldığını belirterek “Bilim Kuşağı Atölyeleri’nde çocuklar eğlenerek bir proje yapmayı, yaptıkları projede sensörlerle, veriyle, devrelerle haşır neşir olmayı, yardımlaşarak öğrenmeyi ve verimli vakit geçirmeyi öğreniyor. Projeye başlarken amacımız özellikle deprem bölgesinde çocuklara gelecekle ilgili umut olmaktı” dedi.

