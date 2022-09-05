Bilim insanları duyurdu: Cilt kanserine karşı yeni ilaç yolda

05 Eylül 2022 Pazartesi, 16:55

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) verilerine göre, Türkiye de cilt kanseri ölümleri, toplam ölümlerin yüzde 0.40'ına tekabül ediyor.

Nature dergisinde yayınlanan bu güncel çalışmanın, en tehlikeli kanser türlerinden biri olan cilt kanserine yönelik ilaç geliştirme faaliyetlerine basamak olabileceği düşünülüyor.

"MELANOMA KARŞI CİDDİ BİR SİLAH..."

Çalışmanın yürütücüsü Profesör Ze'ev Ronai'ye göre, "Hayatı en çok tehdit eden cilt kanseri türü olan melanom, GCDH adlı enzim olmadan, hayatta kalamıyor. Dolayısıyla çalışma, GCDH enzimini engelleyerek, NRF2 adlı protein ile var olan kanser hücrelerini baskılamayı hedefliyor."

Unilad'ta yer alan bir habere göre Profesör Ronai, deneyin başarıyla tamamlanmasının ardından yaptığı açıklamada, "Şimdiki hedefimiz, GCDH aktivitesini sınırlayan bir ilaç geliştirmek (...) Bu ilacı bulursak, melanoma karşı ciddi bir silah geliştirmiş oluruz" ifadelerine yer verdi.

DİYET TEDAVİSİ

Araştırma ekip üyelerinden Dr. Sachin Verma ise demecinde, "Melanom tedavisinde aday olabilecek ve GCDH'yi engelleyebilecek yeni ilaçlar geliştirmeyi hedefliyoruz" ifadelerini kullandı.

Bilim insanları ayrıca, GCDH proteinin işleyen bir enzim olduğunu ve gelecekte melanom için bir diyet tedavisi de uygulanabileceğini belirtti.

Habere göre, araştırma şimdiye dek sadece melanom tedavisinde başarılı oldu; akciğer ve göğüs kanseri testlerinde etki göstermedi.