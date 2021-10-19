Bilim insanlarından Assos'taki çalışmaları durdurma çağrısı: Üç ayrı dava açılacak

19 Ekim 2021 Salı, 17:12

Doğal ve kültürel mirasın korunması ile ilgili farklı meslek dallarından 23 uzman ve bilim insanı tarafından hazırlanan "Assos için çağrı" başlıklı bildiri TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi'nde düzenlenen bir basın toplantısı ile kamuoyuna sunuldu.

Assos Antik Limanında sürdürülmekte olan "kaya ıslahı" inşaatının amacını çok aşan büyük bir tahribata dönüştüğü ve durdurulması gerektiği açıklandı.

Bilim insanları ve uzmanlarca hazırlanan ve imzalanan bildiri Assos Dostları grubu sözcüsü Cem Tüzün tarafından basına sunuldu.

Kamuoyunun imzasına change.org’da imzaya açılacak bildiride Assos Antik Limanı’nın arkeolojik kalıntılarıyla önemli bir kültürel peyzaj alanı olduğu vurgulandı. Kaya ıslahı adı altında yapılan çalışmaların bölgeye zarar verdiği vurgulandı. Bildiride projenin uygulamam ihalesinin ilgili bakanlıklar yerine bu konudaki yetkinliği tartışmalı olan Ayvacık Kaymakamlığı Köylere Hizmet Götürme Birliği tarafından yapıldığına dikkat çekildi.



ÜÇ AYRI DAVA AÇIKLACAK

Toplantıda yapılan çalışmanın hukuksal sorunları da avukat Pervin Çelik tarafından değerlendirildi. Avukat Pervin Çelik koruma kurulu'nun görev ihmali, Çanakkale Valiliği Afet işleri müdürlüğünün rapor hazırlama ihalesi ve Ayvacık Kaymakamlığı Köylere Hizmet Götürme Birliğinin uygulama işi ihalesindeki yanlışlıklar ve eksikliklerle ilgili üç ayrı dava hazırladıklarını, önümüzdeki bir kaç gün içinde dosyaların tamamlanıp yargıya başvurulacağını açıkladı.

Bildiriye imza verenler:

Akif Burak Atlar / Şehir Plancısı TMMOB ŞPO İstanbul Şb. Bşk.

Burçin Altınsay Özgüner / Y. Mimar Mimari Koruma Uzmanı

Cem Tüzün / Endüstri Mühendisi, Çiftçi Assos Dostları

Dr. Cihat Levent Yazar / Kültürel ve Doğal Mirası İzleme Plat.

Dr. Ege Yıldırım / Şehir Plancısı Kültürel Miras Koruma Uzmanı

Dr. Uygar / Özesmi Çevre Bilimci

Eyüp Muhçu / Mimar

Prof. Ayşegül Cankat / Mimar

Prof. Dr. Deniz İncedayı / Mimar TMMOM Mimarlar Odası Genel Baş.

Prof. Dr. Doğan Perinçek / Jeoloji Mühendisi Jeoarkeoloji Uzmanı

Prof. Dr. Gülşen Özaydın / Mimar Kentsel Tasarım Uzmanı

Prof. Dr. İclal Dinçer / Şehir Plancısı

Prof. Dr. Örsan Öymen / Felsefeci-Yazar Öğretim üyesi

Prof. Dr. Zeynep Ahunbay / Mimar

Prof. Dr. Zeynep Merey Enlil / Şehir Plancısı

Sibel Asna / İletişim Danışmanı Assos Dostları

Süheyla Doğan / İnşaat Mühendisi-Çiftçi Kazdağı Doğ. ve Kültürel Var. Kor. Der.

Yiğit Ozar / Arkeolog