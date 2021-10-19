Bilim insanlarından Assos'taki çalışmaları durdurma çağrısı: Üç ayrı dava açılacak
Assos Antik Limanı’ndaki kaya ıslahına üç ayrı dava açılacak. Ayrıca bölgede yaşanan tahribata dikkate çekmek ve çalışmaları durdurmak amacıyla “Assos İçin Çağrı” bildirisi hazırlandı.
Doğal ve kültürel mirasın korunması ile ilgili farklı meslek dallarından 23 uzman ve bilim insanı tarafından hazırlanan "Assos için çağrı" başlıklı bildiri TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi'nde düzenlenen bir basın toplantısı ile kamuoyuna sunuldu.
Assos Antik Limanında sürdürülmekte olan "kaya ıslahı" inşaatının amacını çok aşan büyük bir tahribata dönüştüğü ve durdurulması gerektiği açıklandı.
Bilim insanları ve uzmanlarca hazırlanan ve imzalanan bildiri Assos Dostları grubu sözcüsü Cem Tüzün tarafından basına sunuldu.
Kamuoyunun imzasına change.org’da imzaya açılacak bildiride Assos Antik Limanı’nın arkeolojik kalıntılarıyla önemli bir kültürel peyzaj alanı olduğu vurgulandı. Kaya ıslahı adı altında yapılan çalışmaların bölgeye zarar verdiği vurgulandı. Bildiride projenin uygulamam ihalesinin ilgili bakanlıklar yerine bu konudaki yetkinliği tartışmalı olan Ayvacık Kaymakamlığı Köylere Hizmet Götürme Birliği tarafından yapıldığına dikkat çekildi.
ÜÇ AYRI DAVA AÇIKLACAK
Toplantıda yapılan çalışmanın hukuksal sorunları da avukat Pervin Çelik tarafından değerlendirildi. Avukat Pervin Çelik koruma kurulu'nun görev ihmali, Çanakkale Valiliği Afet işleri müdürlüğünün rapor hazırlama ihalesi ve Ayvacık Kaymakamlığı Köylere Hizmet Götürme Birliğinin uygulama işi ihalesindeki yanlışlıklar ve eksikliklerle ilgili üç ayrı dava hazırladıklarını, önümüzdeki bir kaç gün içinde dosyaların tamamlanıp yargıya başvurulacağını açıkladı.
Bildiriye imza verenler:
Akif Burak Atlar / Şehir Plancısı TMMOB ŞPO İstanbul Şb. Bşk.
Burçin Altınsay Özgüner / Y. Mimar Mimari Koruma Uzmanı
Cem Tüzün / Endüstri Mühendisi, Çiftçi Assos Dostları
Dr. Cihat Levent Yazar / Kültürel ve Doğal Mirası İzleme Plat.
Dr. Ege Yıldırım / Şehir Plancısı Kültürel Miras Koruma Uzmanı
Dr. Uygar / Özesmi Çevre Bilimci
Eyüp Muhçu / Mimar
Prof. Ayşegül Cankat / Mimar
Prof. Dr. Deniz İncedayı / Mimar TMMOM Mimarlar Odası Genel Baş.
Prof. Dr. Doğan Perinçek / Jeoloji Mühendisi Jeoarkeoloji Uzmanı
Prof. Dr. Gülşen Özaydın / Mimar Kentsel Tasarım Uzmanı
Prof. Dr. İclal Dinçer / Şehir Plancısı
Prof. Dr. Örsan Öymen / Felsefeci-Yazar Öğretim üyesi
Prof. Dr. Zeynep Ahunbay / Mimar
Prof. Dr. Zeynep Merey Enlil / Şehir Plancısı
Sibel Asna / İletişim Danışmanı Assos Dostları
Süheyla Doğan / İnşaat Mühendisi-Çiftçi Kazdağı Doğ. ve Kültürel Var. Kor. Der.
Yiğit Ozar / Arkeolog
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