Assos antik limanda gerçekleştirilen kaya ıslahı projesinin ayrıntıları ortaya çıktı

01 Ekim 2021 Cuma, 04:00

Çanakkale’nin Ayvacık ilçesine bağlı Behramkale köyünde, Assos antik liman mevkiinde tepkilere karşın süren kaya ıslahı çalışmasının teknik raporu ortaya çıktı. Bölge 1. derece doğal sit alanı. Proje kapsamında belirlenen devasa alan dikkat çekerken raporda kayaların parçalanması sırasında bazı patlayıcıların kullanılabileceği belirtiliyor. Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü’nden Prof. Dr. Doğan Perinçek, ileride bölgenin yapılaşmaya açılabileceğini belirterek “Assos için idam kararı verilmiş. Buranın yandaşa pazarlanmasını engellemeliyiz” dedi.

Çanakkale Valiliği İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü tarafından ihale süreci öncesinde hazırlatılan Behramkale Köyü Teknik Raporunda liman üzerinde devasa yedi bölgenin belirlendiği görülüyor. Çalışma kapsamında kaya düşme riskinin incelenmesi ve ıslahı için önlem yapılarılarının belirlenmesinin amaçlandığı belirtilen raporda çalışmalar sırasında kayaların kırımına ilişkin “CE belgeli piroteknik patlayıcı” kullanılabileceğine ilişkin ifadeler de yer alıyor.

‘KILIFINI HAZIRLAMIŞLAR’

Süreci yakından takip eden Perinçek, üniversitede heyelanlarla ve kaya düşmesiyle ilgili ders verdiğini belirterek bölgede süren çalışmaları ve raporu gazetemize değerlendirdi. Türkiye’de buradaki gibi bir kaya ıslahı projesinin olmadığını söyleyen Perinçek, “Proje hazırlanırken minareye kılıfı hazırlamışlar. Türkiye’de farklı kaya ıslahı projeleri var. Buralarda kesinlikle bir hafriyat söz konusu değil. Sadece düşme ihtimali olan kayalar, ufaklar yerlerinden alınıyor. Büyükleri de çelik ağ içine alınarak yerinde sabitleniyor. Burada yapılan hafriyat bir taşocağı açma işi gibi. Proje yapılırken buranın idam kararı verilmiş zaten” diye konuştu.

Perinçek bölgeye ilişkin endişelerini dile getirerek şöyle konuştu: “Ben buraya ileride otel yapılacağını düşünüyorum. Çalışmalar durdurulsun ve bölge rehabilite edilsin. Açılan sekilere halka açık park yapılabilir.”