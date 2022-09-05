Bilim insanlarından 'eski oyuncaklardan kurtulun' tavsiyesi
Bilim insanları tarafından sonuçlandırılan güncel bir araştırmaya göre, eski plastik oyuncaklarla oynamak çocuklarda ciddi sağlık riskleri doğurabilir.
İsveç'teki Göteborg Üniversitesi tarafından yapılan bir araştırma kapsamında, eski oyuncaklarda bulunan kimyasal madde seviyeleri ölçüldü. Araştırma sonucunda söz konusu oyuncakların, "Çocuklarda büyüme, gelişme ve üreme kapasitelerini bozabilecek toksinler içerdiği" ortaya çıktı.
YÜZDE 84'Ü ZARARLI
Profesör Bethanie Carney Almroth tarafından yürütülen ve hakemli Journal of Hazardous Materials Advances dergisinde yayınlanan araştırma kapsamında, 157 adet eski plastik oyuncak üzerinde çeşitli testler yapıldı ve "Oyuncakların yüzde 84'ünde tehlikeli toksinlere rastlandı."
Keşfedilen tehlikeli kimyasalların, oyuncaklarda "Plastikleştirici ve alev geciktirici olarak kullanılan ftalatlar ve kısa zincirli klorlu parafinleri içerdiği" ifade edildi.
YASAL SINIRIN 400 KAT ÜZERİNDE
Almroth konuya ilişkin demecinde, "Eski maddelerde tehlikeli kimyasal oranları önemli ölçüde daha yüksek. Örneğin, eski topların çoğunda, oyuncağın ağırlığının yüzde 40'ından fazla (yasal sınırın 400 kat üzerinde) ftalat bulundu" ifadelerine yer verdi.
Göteborg Üniversitesi Çevre Ekonomisti Daniel Slunge ise "Çalışma, yeniden kullanım ve geri dönüşümün her zaman otomatik olarak iyi bir şey olmadığını gösteriyor" açıklamasında bulundu.
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