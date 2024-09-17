"Bilim insanlarıyla yol haritası oluşturulmalı"
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın oluşturduğu Körfez Bilim Kurulu toplantısının ardından önemli açıklamalarda bulundu. Tugay, belediye olarak üzerlerine düşen görevleri yerine getireceklerini ve 5. fazın bu dönem içinde tamamlanacağını belirterek, "Körfezin hızlıca temizlenmesi için acil önlemler belirlenmeli ve bilim insanlarının rehberliğinde uzun vadeli bir yol haritası oluşturulmalı” dedi.
İzmir İktisat Kongresi binasında gerçekleştirilen toplantıya, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’un talimatıyla oluşturulan Körfez Bilim Kurulu üyeleri katıldı. İlk toplantının ardından Başkan Tugay, sürecin şeffaflıkla yürütüleceğini belirterek, bilimsel temelli çalışmalar yapılacağını ifade etti. Tugay, “Körfezin hızlıca temizlenmesi için acil önlemler belirlenmeli ve bilim insanlarının rehberliğinde uzun vadeli bir yol haritası oluşturulmalı” dedi.
“5. FAZ BU DÖNEMDE BİTECEK”
Başkan Tugay, belediye olarak gereken tüm çalışmaları yapacaklarını ve yağmur suyu ayrıştırma işlemlerinde hedeflenen yüzde 70-80 seviyelerine ulaşacaklarını söyledi. Tugay, “4. faz yakında bitecek, 5. faz da bu dönem içinde tamamlanacak. Arıtma kapasitelerini artıracağız ve yeni arıtma havzaları belirleyebiliriz” şeklinde konuştu.
BAKANLIKTAN BEKLENTİLER
Toplantıda, Bakanlıktan beklentilerini de dile getiren Tugay, Körfez temizliği için dip taraması ve sirkülasyon kanalları oluşturulması gerektiğini belirtti. Ayrıca, belediyenin yeni tesisler için ruhsat süreçlerinde Bakanlığın desteğini beklediklerini ekledi. İzmir Körfezi’ni temizlemek adına Bakanlığın samimiyetle çalıştığını vurgulayan Tugay, bu iş birliğinin kısa sürede sonuç vereceğini umduğunu belirtti.
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