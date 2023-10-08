Yayınlanma: 08.10.2023 - 03:00

Güncelleme: 08.10.2023 - 03:41

UNESCO Türkiye Milli Komisyonu ve L’Oréal Türkiye işbirliğiyle bu yıl 21’incisi düzenlenen “Bilim Kadınları İçin” programının kazananları belli oldu. Kapsamlı ve yenilikçi araştırmalarıyla gelecek vaat eden, çalışmalarıyla bilimin gelişmesine katkı sağlayan genç ve yetenekli dört bilim kadını ödüle layık görüldü ve her biri, bilimsel araştırmalarında kullanmak üzere 150 bin TL destek almaya hak kazandı. Program, 40 yaş altı genç ve yetenekli bilim kadınlarının tanınmalarını sağlamayı hedefliyor. Bilimde cinsiyet eşitliğine de ihtiyaç duyulan bir dönemde burs kazanan kadınlar, aldıkları destekle bilim dünyasında cam tavanları kırıyor.

BAĞIŞ DESTEĞI

L’Oréal Türkiye, gençlere bilim kadını olma yolunda ilham vermek adına bu yıl yeni bir sayfa daha açtı. TOG ile işbirliği yaparak bugüne kadar “Bilim Kadınları İçin” programında burs kazanmış bilim kadınlarının katkıda bulunduğu mentorluk programı başlattı. En az altı ay sürecek programda mentorluk desteği alacak gençler; biyokimya, biyomedikal mühendisliği, biyotıp, doğa bilimleri, fizik, moleküler biyoloji, genetik, nörobilim gibi bölümlerde üniversite eğitimi alıyor. İşbirliğinin bir diğer ayağında ise

kadın öğrencilere bağış desteğinde bulunuluyor. Öğrenciler, sağlanan fondan eğitim hayatlarında kullanmak üzere yararlanabilecek.

L’Oréal Türkiye Ülke Genel Müdürü Sinem Sandıkçı Gökçen, “Bilimde cinsiyet eşitliğine ve bilim kadınlarına olan inancımızı her zaman en üst seviyede tuttuk. Biliyoruz ki bilimde cinsiyet eşitliği sağlandığında daha fazla yenilik ortaya çıkar” dedi.

FOSİL YAKITLARA BAĞIMLILIĞI AZALTACAK

Doç. Dr. Begüm Yarar Kaplan (Sabancı Üniversitesi SUNUM Nanoteknoloji Araştırma ve Uygulama Merkezi): Karbon emisyonlarını azaltmak için daha düşük maliyetli ve yüksek verimlilikte yeşil hidrojenin üretilebilmesi hedefleniyor. Proje kapsamında, daha verimli ve maliyeti düşük yeşil hidrojen üretimi konusunda çalışılıyor. Araştırma, fosil yakıtlara bağımlılığı azaltacak, karbondioksit salımını düşürerek toplumun daha temiz bir geleceğe sahip olmasında önemli bir adım olacak.

KANSER TEŞHİSİNDE YENİ YÖNTEM

Doç. Dr. Açelya Yılmazer Aktuna (Ankara Üniversitesi Biyomedikal Mühendisliği Bölümü): Kanser için yeni tedavi yaklaşımlarının geliştirilmesi amaçlanıyor. Çalışmanın ana temelini, tümördeki hücreler arası kompleks moleküler ilişkilerin yeni nesil yöntemlerle daha iyi anlaşılması oluşturuyor. Kanser kök hücrelerin etkin olduğu ve ilaca dirençli kanser tiplerinde daha etkin tedavilerin geliştirilmesi için yeni hedefler belirlenebilecek. Kanser teşhisi için de yeni belirteçler keşfedilebilecek.



YENİ NESİL BİR ANTİKOR İLACI

Dr. Sibel Kalyoncu Uzunlar (İzmir Biyotıp ve Genom Merkezi): Proje kapsamında, ikili özgüllüğe sahip ve akciğer kanseri tedavisi için kullanılabilecek yeni nesil bir antikor ilacı keşfi amaçlanıyor. Bağışıklık sisteminin kansere iki taraflı savaş açmasının sağlanması, projenin ana hedefini oluşturuyor. Projede orijinal bir ilaç geliştirmeye yönelik araştırmayla iki hedefi birden gerçekleştirebilecek tek bir antikor bulunacak, akciğer kanseri için yeni bir tedavi yolunun açılmasına olanak sağlanabilecek.

TARIMI DAHA VERİMLİ HALE GETİRECEK



Doç. Dr. Feyza Kazanç Özerinç (ODTÜ Makine Mühendisliği Bölümü): Enerji depolama, temiz su elde edilmesi, karbondioksit tutulması gibi alanlarda çevre dostu çözümler sağlayacak, geleceğin sürdürülebilir tarım ve orman atıklarından nano gözenekli karbon malzeme geliştirilmesi hedefleniyor. Projenin Türkiye’de uygulanması, biyokütle kaynaklarının değerlendirilmesi ve atık yönetiminin geliştirilmesi açısından daha verimli tarım ve temiz suya erişimin kolaylaştırılması için büyük potansiyel taşıyor.

