Bilim Kurulu bugün toplanıyor: BioNTech aşısının 3. dozu için karar günü

03 Kasım 2021 Çarşamba, 09:27

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında Bilim Kurulu bu akşam toplanıyor. BioNTech aşısının 3. dozuna ilişkin karar verilecekken toplantı sonrası yazılı açıklama yapılacak.

Dün Meclis'te basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Bakan Koca, okullardaki PCR testi sonuçlarıyla ilgili “Çocuklarda oranın çok yüksek olmadığını gördük” ifadelerini kullandı.

Turkovac aşısıyla ilgili de son durumu paylaşan Bakan Koca, “İhtiyaç olan 3 bin gönüllünün 1000’i şu anda tamamlandı. Vatandaşları gönüllü olmaya davet ediyorum” çağrısında bulundu.