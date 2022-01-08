Bilim Kurulu Üyesi Özlü'den kritik Omicron uyarısı: 'Önceki dalgalara benzemeyecek'
Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, 'Omicron' varyantına bağlı yeni dalga yaşandığını belirtip, “Türkiye'de vaka sayıları gerçekten katlanarak artıyor. Salgının başından beri hiç görmediğimiz günlük vaka sayılarına ulaştık. 'Omicron'un etkisiyle çok daha yüksek sayıda hasta olacak görünüyor" dedi.
Koronavirüsün birçok kez mutasyona uğramış hali olan Omicron dünya genelinde vaka sayılarının artışına neden oluyor. Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, Omicron varyantıyla ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Özlü, 'Omicron' varyantının hakim olmasıyla 2-3 günde bir vaka sayılarının katlanarak arttığını söyledi.
Bilim Kurulu Üyesi, “Dünyada 2,5 milyonu geçen vaka sayısı oluştu. Bu daha önce en yüksekliklerde gördüğümüz vaka sayılarının 2 katından daha fazla. Görünen o ki bu yükselme devam edecek gibi görünüyor. Daha yüksek pik değerlerine ulaşacağız. Öyle anlaşılıyor” dedi.
BU DALGA DAHA ÖNCEKİ DALGALARA ÇOK BENZEMEYECEK
Özlü, “Türkiye'de bakarsanız vaka sayıları gerçekten katlanarak artıyor. Ülkelerde 'Omicron'un hakim hale gelmesi ile birlikte 2-3 günde bir vaka sayılarının katlanarak arttığını görüyoruz. Nerede duracak, ne kadar yükselecek? Bunları tahmin etmek de oldukça güç ama görünen o ki bu dalga daha önceki dalgalara çok benzemeyecek. 'Omicron'un etkisiyle çok daha yüksek sayıda hasta olacak görünüyor" diye konuştu.
Çevrede hastalığın yayıldığının görüldüğünü kaydeden Prof. Dr. Özlü, "Zaten çevrenize, çevremize bakarsak hepimizin tanıdığı arkadaşlarımız, mesai arkadaşlarımız, komşularımız, apartman komşularımız, köyümüzde, mahallemizde tanıdıklarımız, akrabalarımız, dostlarımız arasında aile boyu bu hastalığa yakalanmış pek çok kişiyi duyuyoruz, görüyoruz. Somut ve yakın bir tehdit olarak artık virüsle karşı karşıyayız. 'Omicron' çok kolay bulaşıyor, çok kısa sürede bulaşıyor. Ve hızlı bir şekilde yayılıyor. Dikkatli olmamız lazım” dedi.
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