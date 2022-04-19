Bilim Kurulu yarın toplanıyor: Maskeler kalkıyor mu?

19 Nisan 2022 Salı, 09:14

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, dün Bursa Valiliği'ni ziyareti sırasında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Koca, "Bu hafta çarşamba günü toplanacak Bilim Kurulumuzda salgında gelinen noktayı ve mevcut tedbirleri ele alacağız. Kanaatimce Bilim Kurulu'nun en önemli toplantılarından biri olacaktır" dedi.

MASKE TAMAMEN KALKIYOR MU?

6 hafta aradan sonra toplanan Bilim Kurulu'nda maske zorunluluğunun tamamen kalkması gündemde olacak.