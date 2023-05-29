Bilirkişi bakanlığın Buca Cezaevi projesine onay vermedi

Yayınlanma: 29.05.2023 - 16:06

Güncelleme: 29.05.2023 - 16:06

İzmir Büyükşehir Belediyesi; Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın hazırladığı Buca Cezaevi planına itirazı sonrası İzmir 6. İdare Mahkemesi konuyla ilgili bilirkişiden rapor istedi. DEÜ Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümünden Prof. Dr. Mert Çubukçu, Prof. Dr. Şebnem Gökçen, Ör.Gör. Dr. Levent Ünverdi raporu mahkemeye iletti.

KAMU YARARINA KULLANILMALI

Raporda "Rezerv Yapı Alanı Gerekçe Raporu'nun mevzuat hükümleri ile tarif edilen teknik ve nesnel tespitlerden yoksun olduğu, vurgulanarak “Alanın özellikle son yaşanan deprem sonrası gelir getirici hedeflerden ziyade, kentsel yaşanabilirlik ve sakınım planlaması hedefleri ile ele alınarak kamusal kullanımlara ayrılmasının daha öncelikli olduğu” belirtildi.

Planların imar planları bütünlüğü üzerindeki etkiler temelinde sorgulanmadığına dikkat çekilen raporda, “Hükümlerine uyarlık göstermediği ve mevzuat hükümleri ile tarif edilen ve planlama süreçlerini de yönlendirecek teknik ve nesnel tespitlerden yoksun olduğu kanaatine varılmış olması nedeniyle, dava konusu muhtelif parsellere yönelik Rezerv Yapı Alanı kararının planlama esasları ve imar mevzuatına uygun olmadığı; Rezerv yapı alanı belirlenmesine ilişkin işlemin planlama esasları, şehircilik ilkeleri, plan bütünlüğü ve kamu yararına uygun olmadığı kanaatine varılmıştır” ifadeleri yer aldı.